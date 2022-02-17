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В феврале средний показатель положительных тестов на антитела по Самаре составил 86,2%

17 февраля 2022 12:18
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В феврале средний показатель положительных тестов на антитела по Самаре составил 86,2%

Жители России смогут получить сертификат по результатам тестирования на антитела к коронавирусу с 21 февраля. В феврале 2022 года, среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в Самаре, составило 86,2%. 

Для сравнения, в июне прошлого года этот показатель составлял 63%, в январе 2021– 48%, а в октябре 2020 года – 20,7%. 

При анализе данных учитывались результаты как качественных, так и количественных тестов на антитела класса G, доступных в сети. Данные содержатся в открытом доступе на площадке проекта «Мониторинг.Инвитро», созданного для наблюдения за массовым тестированием на антитела, начавшимся в мае 2020 года. Всего за это время число положительных тестов превысило 55,8 % накопительным итогом.

Комментирует Татьяна Неумолотова, врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье»: 

Какие бывают виды тестов на антитела к COVID-19?

Есть несколько вариантов тестов. Например, качественный для определения антител JgG, результат которого содержит «да» или «нет». Этот метод способен определить факт отсутствия или наличия антител в организме после перенесенного заболевания COVID-19. 

Пациентам, желающим определить не только наличие, но и количество антител после перенесенного заболевания COVID-19 или после вакцинации, как российскими, так и зарубежными вакцинами, доступны тесты российского производства «Вектор» с диапазоном количественного измерения от 3 до 500 BAU/мл или тест немецкого производства Abbott с более широким диапазоном исследования антител – от 2,9 до 5680 BAU/мл.

Нужно ли прививаться если уже переболел и не один раз? 

Антитела, которые вырабатываются во время болезни и после вакцинации – это разные антитела. Это обусловлено тем, что в результате вакцинации вырабатываются антитела только на S-белок, который обеспечивает нейтрализацию вируса, а после перенесенного заболевания формируются антитела ко всем частям вируса. Нельзя сказать, какие антитела защищают лучше. Скорее можно говорить о синергии, усилении их эффекта от совместного нахождения в организме. Так, антитела, которые выработались в процессе заболевания, имеют реакцию на все компоненты вируса, вакцинация же формирует защиту против S-белка, с помощью которого вирус проникает в клетку. Исследования показали, что после перенесенного заболевания, даже в тяжелой форме, антитела могут так и не выработаться совсем, так как вирус обошел иммунную защиту, либо они будут «неполноценными». Поэтому прививаться рекомендуется, даже если уже переболел. 

Как часто необходимо проверять уровень антител? При каком показателе стоит задуматься о том, что защита снижена?

В настоящее время нет привязки к уровню антител и степени защиты организма. Однако, учитывая, что иммунитет не стойкий и уровень антител может снижаться до их отсутствия, то знание об их наличии позволяет расширить возможности жизнедеятельности. Человек, имеющий положительный уровень антител менее подвержен повторному заболеванию, легче переносит его, является более безопасным для контактов с людьми из группы риска: пожилыми, детьми, людьми с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. У него больше возможностей для перемещений внутри страны и за её пределами.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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