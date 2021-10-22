Сергей Кобылянский разъяснил нормы, касающиеся физической культуры и спорта в регионе

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Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский разъяснил нормы, касающиеся физической культуры и спорта:



- в данный период времени не будут работать физкультурно-спортивные организации всех типов, фитнес-центры, спортивные объекты, а также приостановлена работа индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта;



- приостановлен тренировочный процесс во всех физкультурно-спортивных организациях;



- вынуждены отменить в данный период времени проведение всех физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня;



- также министерством спорта прорабатывается вопрос о переносе официальных матчей профессиональных клубов.



«Просим Вас отнестись с пониманием к временным ограничениям, которые помогут приостановить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье Вам и вашим близким!», - заявил Сергей Вячеславович.

Фото: скриншот видео