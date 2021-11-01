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Новая реальность: в Самарской области начали вводить систему QR-коды на посещение различных учреждений

1 ноября 2021 15:12
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Чтобы остановить распространение коронавируса, в Самарской области, как и в других регионах России, проводится массовая вакцинация.

В нерабочие дни по системе пропуска по QR-кодам работают крупные торговые центры площадью более 2 тыс м2. С 8 ноября по той же схеме будут работать фитнес-центры, физкультурно-спортивные комплексы, бассейны. Заниматься в них можно будет только при предъявлении кода и паспорта.

QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели уже 47 регионов России. Ограничения продолжают вводить и в других субъектах. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19. Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф (ссылка на карту https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/) . Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом».

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. 

Карта ограничений - популярна среди населения. Ежемесячно ею пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Информация на карте обновляется раз в неделю. Но из-за того, что ситуация меняется очень быстро, обновления происходят и чаще.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», – отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Чтобы остановить распространение коронавируса, в Самарской области, как и в других регионах России, проводится массовая вакцинация. Она бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, из них 9 круглосуточных. О графике работы и наличии вакцин в прививочных пунктах можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте регионального минздрава (ссылка на карту https://minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19/punkty-vakczinaczii/). В ведомстве ее разработали совместно с ЦУР Самарской области для удобства граждан. Информация обновляется каждый день в 12.00. 

По состоянию на 30 октября вакцинация первым компонентом проведена 1 307 502 раз, вакцинация полного цикла – 1 167 564 раз.

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