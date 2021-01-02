Наши документы: что изменит появление COVID-паспортов

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Введение COVID-паспортов позволит россиянам избежать сбора большого количества справок и успокоит общество, заявили «Известиям» в Госдуме. Однако вирусологи подчеркивают: ограничения для непривитых от коронавируса недопустимы. А ряд специалистов считает, что отдельные документы не нужны, поскольку вся информация уже есть в общей системе и в сертификатах.

29 декабря о появлении с января 2021 года паспорта вакцинированного сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко — он заявил о таких планах на последнем в этом году заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Во время совещания премьер Михаил Мишустин поблагодарил коллег за то, что им удалось удержать ситуацию и обойтись без системных сбоев, а также предупредил о повышенной нагрузке на систему здравоохранения в период новогодних праздников.

Паспорт с защитой

Россиянин, привившийся от коронавируса, сможет на сайте госуслуг получить специальный документ, подтверждающий это, заявил на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Работает полностью ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину. Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг можно будет получить в автоматическом режиме паспорт вакцинированного, — сообщил глава Минздрава.

Введение специальных документов позволит не только успокоить население, но и избежать ненужной бумажной волокиты, отметил в разговоре с «Известиями» член думского комитета по охране здоровья Александр Петров.

— Человек становится психологически спокойнее. Предъявление такого паспорта позволит на определенный промежуток времени освободить его от сбора многочисленных справок, которые периодически необходимо показывать. Сейчас многие вынуждены сдавать раз в неделю анализы, хотя они переболели, потому что пока нет другого пути. Паспорт будет зарегистрирован в реестре, он будет учтен, его можно проверить, — считает депутат.

Однако он отметил, что тестироваться всё равно необходимо, даже если человек привился — всё равно нельзя исключать того, что новая большая доза коронавируса «пробьет защиту».

Тема внедрения COVID-паспортов активно обсуждалась и до официального объявления главой Минздрава. Так, например, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призывал вводить такие документы вместе с началом вакцинации. Однако не все согласны с этой позицией. К примеру, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала против COVID-паспортов, назвав их идеей из антиутопий. По ее мнению, делить граждан на категории с разными правами — «недопустимо».

Острой необходимости в отдельных паспортах с информацией о прививке от COVID-19 нет, поскольку факт проведения вакцинации в нашей стране фиксируется в медицинском учреждении, а также выдается справка о том, когда и какой препарат поставлен, сообщила «Известиям» зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

— В любом медицинском учреждении ведется внутренний учет прививок, и по желанию гражданина все они вписываются в сертификат, отражающий прививочную историю человека, который остается у него на руках. В медучреждении и в сертификате фиксируется вся вакцинация, в том числе и от COVID-19. Поэтому не вижу необходимости делать отдельные документы по новой коронавирусной инфекции, — отметила сенатор.

Запрет на ограничения

Наличие или отсутствие прививки от коронавируса не должно ограничивать граждан в правах, считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он предлагает сфокусироваться на привилегиях для тех, кто прошел вакцинацию.

— Все, кому крайне необходимо, а особенно те, кто переболел, должны иметь возможность путешествовать. Иммунитет, по нашим данным, эффективен при любых штаммах. Однако есть ограничения других стран. Тем, кто уже сделал прививку, можно предоставить выплаты или льготы — например, скидки на проезд в транспорте. Можно придумать массу привилегий, чтобы заинтересовать население. Это вполне реализуемо. Главное, чтобы была политическая воля, — сообщил «Известиям» специалист.

Также в ходе заседания координационного совета премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в период праздников «число обращений к врачам, как правило, растет». Михаил Мурашко отметил позитивную динамику перед новогодними каникулами. Он сообщил, что сегодня на амбулаторном лечении находятся 80% заболевшего населения (900 тыс. человек), что несколько ниже, чем показатели, зафиксированные несколько дней назад.

— Положительная динамика по количеству заболевших отмечается в целом в таких регионах, как Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская область, Тамбовская область. В этих регионах противоэпидемические мероприятия дают положительный эффект, улучшается и качество лечения пациентов, — отметил министр.

В некоторых регионах ситуация сложнее, поэтому в ряд субъектов направляются специалисты из федерального центра, подчеркнул Михаил Мурашко.

— Сегодня наши специалисты работают в Карелии, на Камчатке, в Амурской, Владимирской, Курганской, Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге и Крыму. Всего с начала пандемии таких бригад нами было направлено более ста, — резюмировал глава Минздрава.

Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую обстановку в России как стабилизирующуюся. В 77 субъектах эта фаза продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак, заявила глава ведомства Анна Попова.

При этом служба выявила нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий в России, где проводят тесты на COVID-19. Анна Попова добавила, что работа двух лабораторий — в Коми и Амурской области — была приостановлена, потому что в них грубо нарушались режим и правила биологической безопасности.

Премьер в ходе заседания заявил, что правительство подготовило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на следующий год. Как и прежде, россияне продолжат получать такую помощь по полису ОМС, в том числе высокотехнологичную и специализированную. В программе будут учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это нужно, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Как передает РБК на портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий получить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации», — сказал министр. Документ можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг.





Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» / РБК



