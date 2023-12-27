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Испытана новая вакцина против мутировавшего коронавируса

27 декабря 2023 09:10
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Испытана новая вакцина против мутировавшего коронавируса

Ученые Каролинского института в Швеции испытали новую вакцину COVID-19, которая оказалась эффективной против мутировавших вариантов коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале bioRxiv.

В клинических испытаниях приняли участие 24 человека, большинство из которых было старше 64 лет и уже получали четыре или пять доз вакцины до этого. Обновленная вакцина против COVID-19 вызвала 10-кратное увеличение антител не только против XBB, но и против более новых и более мутировавших штаммов, таких как BA.2.86.

Предыдущие модификации вакцины не обеспечивали сильную защиту против омикрона и новых вариантов, поскольку они адаптированы к исходному вирусу. Действие нового препарата преимущественно направлено именно против омикрона, который сильно отличается от первоначального штамма.

Широко используемые в настоящее время вакцины против COVID-19 действуют против как оригинального варианта SARS-CoV-2, так и варианта омикрон. Последний в настоящее время доминирует во всем мире, а резкий рост количества его подвариантов побудил к разработке вакцин для этих штаммов. Однако с тех пор на смену пришли другие варианты, в том числе сильно мутировавший BA.2.86, пишет Lenta.Ru.

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