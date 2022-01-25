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Главный санитарный врач Самарской области назвала основные симптомы Омикрона

25 января 2022 09:15
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Главный санитарный врач Самарской области назвала основные симптомы Омикрона

В Самарской области выявили 41 случай омикрон-штамма, об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Первые случаи омикрон-штамма в Самарской области выявили неделю назад. Тогда их было 13, на сегодняшний день - почти в 4 раза больше. Об этом в интервью Центру управления регионом рассказала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

По ее словам, новый штамм намного заразнее, чем уханьский и «дельта», что может привести к его еще более быстрому распространению. «Штамм более заразен, и скорость распространения его увеличивается, по разным данным, в 5-7 раз, - сообщила Светлана Архипова. - При этом дельта-штамм продолжает еще выявляться у наших жителей. Пока он никуда не делся. Ожидается, что будет движение между двумя этими штаммами. Штамм «омикрон» может занять более высокую долю среди выявления у наших жителей».

Инкубационный период у «омикрона» значительно короче. То есть уже на следующий день после контакта с больным человек может быть заразным. При этом необязательно он будет иметь клинические проявления болезни: насморк, повышенную температуру тела, слабость и головную боль. Первые признаки болезни могут проявиться на третий-пятый день после заражения.

При любом проявлении недомогания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Медработник проведет бесплатное тестирование на COVID-19.

«В настоящее время, в первую очередь, и ПЦР-тесты, и ИХА-тесты выявляют наличие коронавирусной инфекции или ее отсутствие, - объяснила Светлана Архипова. - И только потом научно-исследовательский центр устанавливает конкретный штамм, который случился у человека при положительном тесте. В ближайшее время готовится тест-система, которая сможет определять непосредственно штамм при проведении ПЦР-исследования на базе центра гигиены и эпидемиологии».

По мнению руководителя самарского Роспотребнадзора, вакцинация – эффективный метод защитить себя от заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни. В том числе это касается и нового штамма «омикрон». «Вакцинация, как способ получить иммунитет к COVID-19, намного лучше перенесенной болезни, - уверена Светлана Архипова. - Потому что прививка позволяет нам безболезненно и довольно быстро сформировать иммунитет, чтобы мы оказались защищены в случае встречи нашего организма с инфекцией. К сожалению, могут заболевать и привитые люди, но они будут переносить заболевание в более легком варианте, без тяжелых осложнений. Это именно то, для чего проводится вакцинация.  В Самарской области привито уже большое количество людей – более 1 млн 800 человек получили законченную вакцинацию. И мы не отмечаем отрицательных реакций на введение вакцины».

По поводу возможного перевода школьников на дистанционку в феврале в Роспотребнадзоре по Самарской области прогнозов не строят. По словам руководителя ведомства, современное законодательство дает право самостоятельно принимать решение каждому образовательному учреждению в зависимости от ситуации. Если в детском коллективе отмечается случай новой коронавирусной инфекции, тогда на дистанционный формат обучения переводится один класс. Не вся школа, а только те дети, которые имели непосредственный близкий контакт с заболевшим. То же самое правило действует и в детских садах. Если же более 20% учащихся отсутствуют в школе по причине болезни – коронавирус, ОРВИ или грипп, то руководитель образовательного учреждения вправе перевести на дистанционку всех детей.

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