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Дети Самарской области стали новой мишенью коронавируса

15 февраля 2022 13:40
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Дети Самарской области стали новой мишенью коронавируса

Первая волна пандемии посеяла страх, но довольно быстро выяснилось, что новая коронавирусная инфекция не опасна для детей. Прошло два года, ситуация резко изменилась. Новые штаммы вируса начали поражать несовершеннолетних. О ситуации с детской заболеваемостью в Самарской области в интервью Центру управления регионом рассказала главный внештатный специалиста министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова.

За прошедшее время вирус изменился. По словам главного инфекциониста региона, он стал ещё более заразным. Однако  и медицина получила возможность противостоять вирусу. У взрослого населения есть способы защиты – это вакцинация и ревакцинация через 6 месяцев. С детьми ситуация другая.

      «Дети с 12 лет  у нас только сейчас, с конца января начали вакцинироваться, поэтому у них никакой иммунной прослойки не было. Естественно, такая заразность вируса перекинулась на новую группу. Ведь  уникальное свойство ковида в том, что он все время ищет новую мишень – там, где он еще не был и где он может развиться», – объяснила главный инфекционист региона  Елена Стребкова.

На данный момент  в больнице имени Середавина открыты два детских отделения, были выделены два этажа для того, чтобы принимать детей.  По словам Стребковой, это вынужденная мера, потому что   заболевших детей много.

  «Болеют дети с выраженной соматической патологией. Дети с сахарным диабетом, заболеваниями нервной системы – посмотрите, все они оказались в больнице,  – отметила главный инфекционист. –  Поэтому когда мы говорим о вакцинации подростков, если у вас ребенок относится к диспансерной группе, то есть  он болеет часто, у него есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертонические болезни, поражения нервной системы – таких детей, безусловно, нужно привить, чтобы не допустить тяжелых последствий».

Напомним, в регионе продолжается вакцинация подростков. Двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») предназначена для профилактики COVID-19 у  детского населения с 12 по 17 лет включительно. Противопоказаниями к вакцинации у подростков, так же как у взрослых, являются острая стадия инфекционного заболевания или обострение хронической болезни. Во всех остальных случаях ребенок должен быть  привит для сохранения его здоровья.

Детей до 12 лет пока не защищают с помощью вакцины, а они тоже болеют новой коронавирусной инфекцией.   И здесь главная задача родителей  — создать для них максимально безопасные условия. Родители маленьких ребят  сами должны быть защищены с помощью прививки, соблюдать все меры профилактики, в том числе избегать посещения мест массового скопления людей.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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