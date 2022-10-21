Завтра в Тольятти стартует Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»

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Завтра, 22 октября, в Тольятти стартует юбилейная XV Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава».



Первый соревновательный день откроют турниры по единоборствам: ММА, кикбоксинг, кекусин, тхэквондо ITF, универсальный бой. Состязания пройдут в УСК «Олимп» (Приморский б-р, 49). В фойе универсального спорткомплекса будет организован прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех желающих. Здесь же в 13 часов состоится торжественное открытие Спартакиады.



В игровом спортивном зале Тольяттинского госуниверситета (ул. Фрунзе, 2Г) пройдут соревнования по спортивному фехтованию ножом.



В воскресенье, 23 октября, соревновательную программу «Непобедимой Державы» дополнят турниры по джиу-джитсу, каратэ Шотокан Казэ Ха и пауэрлифтингу.



Напомним, Спартакиада «Непобедимая Держава» будет проходить до 7 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 7000 спортсменов, которые разыграют 1500 комплектов медалей.

Фото: минспорта СО