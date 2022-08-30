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Всероссийская спартакиада: в Звенигороде завершился женский гандбольный турнир

30 августа 2022 16:17
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Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали.

В Звенигороде завершился женский гандбольный турнир в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали. В матче за третье место команда 63 региона в овертайме одержала победу над сборной Московской области со счетом - 33:32. Победителем стала команда Москвы, серебро - у представительниц Ростовской области.

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

 

Фото:   минспорта СО
 

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