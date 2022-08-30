Всероссийская спартакиада: в Звенигороде завершился женский гандбольный турнир

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В Звенигороде завершился женский гандбольный турнир в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали. В матче за третье место команда 63 региона в овертайме одержала победу над сборной Московской области со счетом - 33:32. Победителем стала команда Москвы, серебро - у представительниц Ростовской области.



Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Фото: минспорта СО

