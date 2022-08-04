Всероссийская спартакиада: олимпийский размах от Калининграда до Камчатки

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С 10 августа по 2 октября пройдет Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Основная часть соревнований запланирована на вторую половину августа.

Всероссийская спартакиада станет главным спортивным событием года. В соревнованиях в 39 видах спорта примут участие около 13 тысяч человек, из них 9 200 спортсменов и 3 800 тренеров и специалистов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, входящие в состав сборных команд субъектов России.

Турниры Спартакиады пройдут на спортивных объектах 12 регионов страны. В Москве разыграют комплекты медалей по 18 видам спорта, Республика Татарстан проведет соревнования по 12 видам, Московская область – по шести, Санкт-Петербург – по трем. Соревнования также примут Краснодарский край, Новгородская, Калининградская, Челябинская, Новосибирская, Тульская области, Карачаево-Черкесская Республика и Камчатский край.

Звездные спортсмены страны будут соревноваться на самом высоком уровне под взглядами российских болельщиков, любителей спорта! Торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов пройдет 20 августа в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», который носит имя легендарного тренера Анатолия Владимировича Тарасова.