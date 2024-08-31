"Волжские зори-2024": в регионе завершились всероссийские соревнования по русским шашкам

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В Самарской области завершились 37-е всероссийские соревнования по русским шашкам "Волжские зори-2024" - мемориал заслуженного тренера России Айзека Рабиновича.



В мемориале приняли участие более 170 спортсменов из 25 регионов России. Больше всех медалей завоевала сборная Самарской области - 24, на втором месте Челябинская область - 15, на третьем - Нижегородская области - 9.



Общий медальный зачет:



1. Самарская область 8 11 5 (золото серебро бронза)

2. Челябинская область 8 5 2

3. Нижегородская область 4 3 2

4. Саратовская область 3 2 (золото бронза)

5. Удмуртская Республика 2 (золото)

6. Республика Башкортостан 1 3 5

7. Свердловская область 1 2 5

8. Калужская область 1 2 (золото серебро)

9. Орловская область 1 1 4

10. Тульская область 1 1 (золото бронза))

11. Новосибирская область 3 (серебро)

12. Московская область 2 (бронза)

13. ХМАО-ЮГРА 1 (бронза)

14. Астраханская область 1 (бронза)



Подробности и результаты в группе Федерации шашек Самарской области.

Фото: минспорта СО