Волейбольный клуб «Нова» одержал первую победу в сезоне

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Волейбольный клуб «Нова» на площадке «Октана» одержал первую победу в сезоне. В невероятном по напряжению матче волжане выиграли у команды «Газпром-Югра» со счетом - 3:1.



Команда Игоря Шулепова в упорной борьбе выиграла первые две партии - 30:28, 33:31. Но затем сургутяне сумели переломить ход встречи. Третья партия завершилась победой гостей - 16:25. В четвертом сете вновь борьба за преимущество, в которой ни одна из команд не могла заработать отрыв. Но «Нова» сумела проявить характер и довела исход партии до победы - 25:23.



Следующий домашний матч «Нова» проведет 11 декабря в Новокуйбышевске. Соперником станет красноярский «Енисей». Начало матча в 17:00.

Фото: минспорта СО