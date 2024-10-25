В Тольятти состоятся всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

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С 30 октября по 4 ноября в Тольятти во дворце спорта "Лада-Арена" будут проходить XII Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". Ожидается около 1500 участников из 40 регионов РФ.



В программе соревнований: ката и поединки в весовых категориях, которые будут проходить с 1 по 3 ноября. Участниками соревнований станут мальчики и девочки 8-9, 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше, в том числе серебряный призер первенства мира по каратэ 2024 года Дарья Юшкова из Тольятти.



Для зрителей вход свободный!



Мероприятие также включает семинары, которые проведет серебряный призер Олимпийских Игр в Токио, пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев. Семинары пройдут 30 и 31 октября.

Фото: Минспорта региона