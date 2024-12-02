В Тольятти состоялся первый обучающий семинар «Азбука шахмат от a до h»

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30 ноября в турнирном зале тольяттинской спортивной школы № 4 «Шахматы» состоялся первый обучающий семинар «Азбука шахмат от a до h». Тридцать участников собрались субботним утром, чтобы познакомиться с азами шахматной теории под руководством профессионалов.

Бесплатный семинар был организован Федерацией шахмат г.о. Тольятти, технопарком «Жигулёвская долина» и спортивной школой № 4 «Шахматы».

С приветственным словом к участникам обратилась советник директора технопарка «Жигулёвская долина», руководитель программы «Культурный код инноваций» Ирина Феопентова. Она рассказала о проекте «Территория шахмат», который продлится с ноября 2024 года по июнь 2025-го. В рамках проекта состоятся обучающие семинары, онлайн-консультации, мастер-классы и шахматные турниры. Они будут посвящены не только правилам игры, но и методике преподавания и судейства. Кульминацией проекта станет фестиваль «ШахМат-ник», который пройдёт в День города Тольятти на территории технопарка «Жигулёвская долина».

Предваряя семинар, автор проекта – международный мастер (WIM), директор спортивной школы № 4 «Шахматы», технический директор Гроссмейстерского центра Федерации шахмат России Гульнара Салахова отметила, что шахматные школы страны испытывают кадровый голод. Причём эта проблема актуальна даже в самом начальном звене – не хватает преподавателей, которые помогают детям сделать первые шаги в шахматах. Она рассказала, что одной из целей проекта «Территория шахмат» является подготовка будущих педагогов, которые освоят шахматы как предмет преподавания и получат дополнительную специальность. Участники семинаров, которые полностью пройдут образовательную программу проекта, смогут сдать экзамен на получение сертификата и трудоустроиться в качестве преподавателя. Такая возможность есть у всех – пенсионеров, инвалидов, участников СВО и всех людей, кто желает приобрести новую профессию.

Первую часть семинара провёл выпускник спортивной школы № 4 «Шахматы» Игорь Веклич – кандидат в мастера спорта, выпускник Гроссмейстерского центра Федерации шахмат России, победитель и призёр областных и всероссийских соревнований. Он начал с азов: рассказал о ценности каждой фигуры, особенностях хода, шахматной нотации, ознакомил с базовыми правилами этой древней игры.

Гульнара Салахова продолжила семинар рассказом о тактике: участники изучили вилку, связки, отвлечения, гамбит и других приёмы, познакомились с понятиями пат и спёртый мат, узнали много нюансов о современных шахматных правилах и регламентах. Гульнара Равильевна ответила на вопросы участников и порекомендовала литературу для самостоятельного изучения и закрепления учебного материала.

Елена Куприянова, участник семинара: «За три часа я узнала много полезной и интересной информации. Время пролетело незаметно. Мы сегодня здесь вместе с 8-летним внуком Андреем – он не играет в шахматы, но хочет научиться. Я же планирую получить новую профессию и в дальнейшем преподавать шахматы детям. Большое спасибо организаторам за такое важное мероприятие!»

Семинар был организован при партнёрском участии компании «МИТРА», ресторана «Ренессанс», компании «ЖАКО роллы и пицца», компании «Аква Спектр» (питьевая вода «Артезиан»).

Проект «Территория шахмат» реализуется при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Если вы хотите стать участником проекта, звоните по тел. +7 902 376 46 48 (Ирина Феопентова).