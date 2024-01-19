В Тольятти состоялись областные соревнования по тхэквондо "Тольятти опен"

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В Тольятти в ФСК "Союз" состоялись областные соревнования по тхэквондо "Тольятти опен" по технике пхумсэ с участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона.



В индивидуальной программе первые места заняли Егор Калинин и Ольга Быкова, в смешанных двойках первенствовали Алексей Чернов и Екатерина Маштакова, в тройках сильнейшими стали Александр Катяев, Максим Воробьев, Павел Романов среди юношей и Василиса Лобанова, Милана Ларина и Марина Прочанова среди девушек.

Все победители соревнований представляют Тольятти.

Фото: минспорта СО