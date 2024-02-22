В Тольятти прошла совместная тренировка двух команд по следж-хоккею - "Лады" и ЦСК ВВС

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Идея сформировать следж-хоккейные команды при профессиональных клубах Самарской области появилась и была реализована в конце прошлого года при поддержке регионального филиала госфонда "Защитники Отечества". В командах тренируются участники СВО с поражениями опорно-двигательного аппарата.



В преддверии Дня защитника Отечества была организована совместная тренировка следж-хоккейных "Лады" и ЦСК ВВС, также спортсмены попробовали свои силы в дружеской игре. Команды планируют и дальше проводить такие спарринги и готовиться к будущим соревнованиям.

Фото: минспорт СО