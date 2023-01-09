В Тольятти пройдет юбилейная «Гонка чемпионов»

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После новогодних каникул всех поклонников автомобильного спорта ждет грандиозное событие — юбилейная XXV «Гонка чемпионов». Она пройдет в субботу, 14 января, на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района Самарской области.

«Тем, что такая гонка проходит здесь, мы во многом обязаны славному коллективу «АВТОВАЗа», который выпускает самые популярные автомобили в нашей стране. И, конечно, традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, наших чемпионов разных поколений мы будем развивать», — подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров, который является давним поклонником автомобильного спорта и пробовал себя в качестве пилота. — Звук гоночного автомобиля – это непередаваемо. Автоспорт – это постоянное развитие для человека в любом возрасте».

Традиционно в гонке примут участие сильнейшие пилоты России, представляющие страну на международных соревнованиях. В этом году в турнире примут участие гонщик Формулы 1 – Виталий Петров, 16-кратный чемпион России, 8-кратный победитель «Гонки чемпионов» Кирилл Ладыгин, победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин, а также Владимир Шешенин, Михаил Митяев, Леонид Панфилов и другие спортсмены. Впервые мужской состав участников разбавит девушка – двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.

В предыдущие годы битва за переходящий трофей «Серебряная ладья» ежегодно велась за рулем одинаковых автомобилей LADA Vesta, но в юбилейной «Гонке чемпионов» дебютирует новое поколение модели LADA – Vesta NG, адаптированная к ледовым гонкам. Специально к турниру с конвейера сошли восемь новых седанов, которые оснащены 170-сильным 1,6-литровым двигателем, кулачковой коробкой передач и усиленной подвеской. Гоночные автомобили изменились и снаружи. Теперь их украшает актуальная ливрея гоночной команды LADA Sport ROSNEFT, сообщает Минспорта региона.