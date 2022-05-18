В Санкт-Петербурге состоялся турнир "Петербургский вызов" среди дзюдоисток старше 18 лет

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В турнире приняли участие 90 сильнейших спортсменок из России и Беларуси. Представительницы Самарской области завоевали 4 медали, три из которых в весовой категории 57 кг.



В решающей схватке в весе 57 кг встретились самарские спортсменки - чемпионка Европы, участница летних Олимпийских игр в Токио Дарья Курбонмамадова (Межецкая)(тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.) и медалист Евро Анастасия Конкина (тренеры - Сараева А.А., Рахлин М.А., Быстров И.С.). В первой же опасной ситуации Курбонмамадова умело проконтролировала движение соперницы и броском добилась преимущества в "ваза-ари", которое упрочила в следующей атаке, опрокинув Конкину на татами амплитудным приемом, завоевав золотую медаль. Замкнула тройку самарская дзюдоистка Дилбара кызы Салкарбек (тренеры - Сараева А.А., Рахлин М.А., Литвинов В.В.).



Еще одну бронзовую медаль в копилку региона принесла Мария Иванова (тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Васильев А.Р.) в весовой категории свыше 78 кг.



В течение года в рамках Профессионального тура пройдут еще шесть стартов серии "ПРО" - личный и командный чемпионат России, а также пять турниров в разных городах, на которых смогут выступить атлеты из других стран. Победители и призеры состязаний получат право принять участие в финальном этапе, который планируется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО