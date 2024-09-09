В Самарской области состоялся «Матч добра»

111

В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу «Матч Добра» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире на тренировочных площадках «Восход» и «Энергия» ГАУ СО «Самара Арена».

В соревнованиях приняли участие 27 команд, в том числе три команды девочек, из республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области и города Москвы. Наш регион представляли несколько команд, в том числе воспитанники клуба «Крылья Мечты» и атлеты, проживающие в психоневрологических интернатах Самарской области.

По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.

В рамках «Матча добра» прошла инклюзивная футбольная встреча атлетов Специальной олимпиады с командой ветеранов футбола. В ней сыграли ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» - Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Сергей Чеснакас, Александр Орешников и другие. А для женских команд-участниц были организованы мастер-классы от футболисток женского клуба «Крылья Советов» Софии Прокопьевой и Елизаветы Пинчук.

Специальная олимпиада России была основана 25 лет назад и является одной из самых крупных национальных программ в этом движении. Отделения работают в 70 регионах страны.

«Мы регулярно проводим соревнования регионального и всероссийского уровня при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Ежегодно проходит не менее 15 комплексных соревнований по 30 видам спорта», - поделился генеральный директор Специальной олимпиады России Егор Лебедев.

Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с целью укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях Специальной олимпиады дает людям с особенностями интеллектуального развития возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами своей жизни.

В целях поддержки и развития физкультуры и спорта на территории Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева разработана программа «Мастер спорта».

Организатором соревнований выступило региональное отделение Специальной олимпиады России в Самарской области, которое возглавляет Елена Маркелова, при поддержке промышленных предприятий и благотворительных фондов региона. В проведении соревнований помогали волонтеры.

Фото: минспорта СО