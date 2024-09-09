Я нашел ошибку
Главные новости:
Такая простая процедура может испортить волосы и серьезно навредить здоровью.
Дерматолог рассказала о вреде красок для волос
Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову
 Районным судом города Тольятти, товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность.
Самарские таможенники передали на нужды СВО более 20 тысяч пар носков
Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире.
В Самарской области состоялся «Матч добра»
Участие в соревнованиях принимали молодые спортсмены из Тольятти, Балаково, Октябрьского, Владивостока.
Гонщик "Мега-Лады" Арсений Зубков - самый сильный юниор России
Пять студентов вузов Самарской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Пять студентов вузов Самарской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.82
0.12
EUR 99.72
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области состоялся «Матч добра»

9 сентября 2024 14:29
111
Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире.

В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу «Матч Добра» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире на тренировочных площадках «Восход» и «Энергия» ГАУ СО «Самара Арена».

В соревнованиях приняли участие 27 команд, в том числе три команды девочек, из республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области и города Москвы. Наш регион представляли несколько команд, в том числе воспитанники клуба «Крылья Мечты» и атлеты, проживающие в психоневрологических интернатах Самарской области.

По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.

В рамках «Матча добра» прошла инклюзивная футбольная встреча атлетов Специальной олимпиады с командой ветеранов футбола. В ней сыграли ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» - Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Сергей Чеснакас, Александр Орешников и другие. А для женских команд-участниц были организованы мастер-классы от футболисток женского клуба «Крылья Советов» Софии Прокопьевой и Елизаветы Пинчук.

Специальная олимпиада России была основана 25 лет назад и является одной из самых крупных национальных программ в этом движении. Отделения работают в 70 регионах страны.

«Мы регулярно проводим соревнования регионального и всероссийского уровня при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Ежегодно проходит не менее 15 комплексных соревнований по 30 видам спорта», - поделился генеральный директор Специальной олимпиады России Егор Лебедев.

Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с целью укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях Специальной олимпиады дает людям с особенностями интеллектуального развития возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами своей жизни.

В целях поддержки и развития физкультуры и спорта на территории Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева разработана программа «Мастер спорта».

Организатором соревнований выступило региональное отделение Специальной олимпиады России в Самарской области, которое возглавляет Елена Маркелова, при поддержке промышленных предприятий и благотворительных фондов региона. В проведении соревнований помогали волонтеры.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жанр премьерного спектакля по Шекспиру театр определяет так: «последняя сказка». Считается, что «Буря» — последняя пьеса, написанная драматургом без соавторов.
08 сентября 2024, 21:37
В театре «СамАрт» пройдут премьерные показы спектакля «Буря» по У. Шекспиру
Жанр премьерного спектакля по Шекспиру театр определяет так: «последняя сказка». Считается, что «Буря» — последняя пьеса, написанная драматургом... Культура
364
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
08 сентября 2024, 20:21
9 сентября в регионе без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С. Экология
391
Контрольный матч.
08 сентября 2024, 19:37
«Крылья Советов» – «Акрон» – 2:2
Контрольный матч. Футбол в Самаре
519
В центре внимания
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
214
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
416
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
9 сентября 2024  09:45
Названы предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
435
Явка на выборах в Самарской области на 12 дня 8 сентября составила 44,49 %
8 сентября 2024  12:58
Явка на выборах в Самарской области на 12 дня 8 сентября составила 44,49%
747
В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования
8 сентября 2024  10:55
В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования
775
Весь список