В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»

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140 пилотов соревновались с 7 по 11 февраля на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти. На дистанцию выходили и автомобили, и мотоциклы, и моноколеса, построенные на основе как традиционного двигателя внутреннего сгорания, так и на основе электро- и даже реактивной тяги.



Участники пытались разогнать свою технику до максимальной скорости на нескольких зачетных дистанциях – «Байкальская миля» (1642 метра – максимальная глубина Байкала), «Жигулевская миля» (1433 метра – историческая длина главного конвейера АвтоВАЗа) и на ледовом овале с параллельным стартом и расстоянием между участниками, равным самой высокой точке Жигулевских гор – 381,2 метра.



