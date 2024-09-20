В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации".

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Центральный областной старт состоится на территории спортивной школы "Чайка" в Волжском районе.



В программе мероприятия:

10:00 - старт на 1000 м для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше

11:00 - старт массового забега на 2000 м

11:25 - старт на 4000 м для юношей и девушек 2005 года рождения и младше

11:50 - старт на 4000 м для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше

12:15 - старт на 6000 м для девушек 2005 года рождения и младше

12:55 - старт на 8000 м для юношей 2005 года рождения и младше, женщин 2004 года рождения и старше

13:40 - старт на 12000 м для мужчин 2004 года рождения и старше



Комиссия по допуску участников работает:



сегодня, 20 сентября, с 12:00 до 20:00 по адресу: Самара, Советской Армии, 253А, УК "МТЛ Арена" (холл 1 этажа);



в день старта, 21 сентября, с 08:30 до 09:30 на все дистанции; с 09:30 до 11:00 на дистанции 4000, 6000, 8000, 12000 м по адресу: Самара, Красноглинское шоссе, 116, ГАУ ДО СО СШ "Чайка", пресс-центр, 2-й этаж (вход со двора).



В Тольятти мероприятие пройдет на стадионе "Торпедо" по адресу: Революционная, 80. Заявки принимаются по электронной почте sprint@edu.tgl.ru, справки по тел. (8482)482946.



В программе:

10:00 - массовый забег на 1000 м (воспитанники спортшкол, почетные гости, ветераны, дети с ОВЗ, спортивные клубы, команды предприятий и организаций, школьники и студенты, дошкольники)

10:40 - старт на 1000 м

11:00 - старт на 4000 м

11:30 - старт на 6000 м

12:10 - старты на 8000 и 12000 м