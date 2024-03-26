В Самарской области пройдет турнир по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО на Кубок Губернатора

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В настоящее время две команды уже занимаются три раза в неделю с профессиональными тренерами в Самаре и Тольятти. Также налажено производство следж-хоккейных саней и созданы другие необходимые условия для развития этого спорта.



Это стало возможно благодаря сотрудничеству самарского филиала фонда «Защитники Отечества» с хоккейными клубами «Лада» и «ЦСК ВВС» при поддержке регионального правительства, минспорта и предприятия «Аналитика.Про».



«Мы даже создадим Лигу героев по хоккею. Вся Самарская область чтит и поддерживает каждого героя нашей страны», – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по поручению которого организуют турнир по следж-хоккею.