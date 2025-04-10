В Самаре пройдет Суперфинал XVIII чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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С 19 по 26 апреля 2025 года в Самарской области пройдет Суперфинал XVIII чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – одного из крупнейших социально-спортивных проектов России.

В соревнованиях примут участие 40 сильнейших школьных команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек – из разных регионов. Финальный этап станет кульминацией масштабного сезона, объединившего сотни тысяч школьников из 81 региона России.

В числе участников Суперфинала – команды Самарской области. По жеребьевке команда девушек попала в группу С, где их соперницами станут сборные Забайкальского края, Кемеровской, Нижегородской и Орловской области. Юноши при жеребьевке также были определены в группу С. Сборная Самарской области сразится с баскетболистами из Вологодской и Нижегородской области, Алтайского и Хабаровского края.

В Самаре под проведение турнира будут задействованы четыре площадки. Решающие игры – полуфиналы и финал – запланированы к проведению в универсальном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а).

Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в этом году приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В день открытия, 19 апреля, участники возложат цветы к Вечному огню на Площади Славы в Самаре и отдадут дань памяти героям, которые ценой своих жизней защищали наше Отечество.

Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы по баскетболу, которые посетят наш регион, чтобы передать опыт новому поколению.

С 19 по 25 апреля пройдут отборочные матчи, по итогам которых определятся финалисты. 26 апреля в «МТЛ Арене» состоятся финальные игры среди команд девушек и юношей, а также Матч звезд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Игры стартуют в 12:30 по самарскому времени.

В день финала для зрителей и участников будет работать фан-зона: магазин брендовой одежды Kesmagaz, корнхол, баскетбольный тир, NBA 2K24, а также выступит кавер-группа Blackberry и пройдет автограф-сессия с легендами баскетбола.

Гостями Суперфинала станут прославленные баскетболисты олимпийские чемпионы Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, призер Олимпийских игр, чемпион Европы Сергей Моня, призер чемпионата мира Сергей Панов, чемпионы Европы Сергей Быков и Алексей Саврасенко, заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский, призеры Олимпийских игр, чемпионки Европы, в прошлом игроки самарского «ВБМ-СГАУ» Светлана Абросимова и президент Федерации баскетбола Самарской области Ольга Артешина, а также другие выдающиеся спортсмены.

В Суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» примут участие более 560 спортсменов и 1 500 зрителей. На праздник спорта приглашены губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, председатель попечительского совета ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Григорий Рапота и многие другие.

Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» – это не просто соревнования. Это праздник школьного спорта, мечта, команда и шаг к большим победам. Завершится он торжественной церемонией награждения с участием почетных гостей.

— Самарская область принимает финал чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» в третий раз. Нашему региону не случайно доверено такое право: баскетбол является базовым видом спорта для Самарской области, в регионе выстроена система от детских команд до команд мастеров, проводится множество турниров не только для профессиональных баскетболистов, но и для любителей спорта, — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

С целью поддержки детско-юношеского и массового спорта в Самарской области действует региональная программа «Мастер спорта», инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым. Опыт Самарской области в организации спортивных мероприятий всероссийского уровня был учтен при выборе места проведения главного делового события в области спорта – XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». По решению президента России Владимира Путина в 2025 году форум пройдет в Самаре.

Фото: пресс-служба ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»