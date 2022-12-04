В Самаре завершился турнир по юнифайд-футболу «МЫ-ВМЕСТЕ!» для детей с ОВЗ

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В Самаре завершился турнир по юнифайд-футболу «МЫ-ВМЕСТЕ!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный международному дню инвалидов.



Соревнования были организованы региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» совместно с Региональной общественной организацией «Самарская областная федерация футбола» при поддержке Фонда Президентских грантов и Благотворительного фонда Владимира Потанина.



В турнире приняли участие более 60 детей и подростков с ОВЗ от 8 до 18 лет, обучающиеся на базе пилотных коррекционных образовательных учреждений Самарской области. Отметим, состязания проводились по соревновательный модели Специальной Олимпиады России. Проведение таких инклюзивных спортивных мероприятий помогает лицам с ОВЗ социально адаптироваться и интегрироваться в жизнь общества.



1 дивизион, старшая возрастная группа:

«Крылья Мечты» (сборная Самарской области по спорту глухих);

«Фортуна» (г.о. Тольятти);

«Преодоление» (школа-интернат г.о. Самара).



Младшая возрастная группа:

«СШОР N9» (команда №1, г.о. Самара);

«СШОР N9» (команда №2, г.о. Самара);

«Крылья Мечты-3» (г.о. Самара).



2 дивизион:

«Школа-интерната N5» (г.о. Тольятти);

«Крылья Мечты-2» (г.о. Самара);

«Крылья Мечты-1» (г.о. Самара).



По окончании турнира министерство спорта Самарской области для юных футболистов организовало экскурсию на стадион «Солидарность Самара Арена». Ребята увидели помещения для футболистов, вышли на поле и посетили новый музей «Крыльев Советов», который открылся 31 июля в рамках празднования 80-летия самарского клуба.

Фото: минспорта СО