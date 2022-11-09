В Самаре состоялись соревнования на первенство ГУ МВД СО по плаванию

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В Самарской области состоялись соревнования на первенство ГУ МВД России по Самарской области по плаванию. На днях в столице региона на базе бассейна «Нептун» прошли соревнования на первенство ГУ МВД России по Самарской области по плаванию. Участие в состязаниях подобного рода закаляет характер, воспитывает командный дух и является одним из элементов профессиональной подготовки сотрудников.



В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов, представляющих команды районных и городских отделов полиции, а также подразделения областного главка полиции. Соревновались пловцы в личном и командном первенстве на дистанции 50 метров вольным стилем. Начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Евгений Шакиров отметил, что все сотрудники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:



Среди команд 1-ой группы

1 место – ОМВД России по г. Жигулевску;

2 место – У МВД России по г. Тольятти;

3 место – У МВД России по г. Самаре.



Среди команд 2-ой группы

1 место – ОМВД России по Ставропольскому району;

2 место – ОМВД России по Елховскому району;

3 место – МО МВД России «Нефтегорский».



Среди команд 3-ой группы

1 место – УНК ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области.



Победители и призеры соревнований отмечены дипломами от руководства регионального главка полиции.

Фото: ГУ МВД СО