В Самаре прошли соревнования по самбо, посвященные 100-летию спортивного общества «Динамо»

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В Самаре в учебно-спортивном центре «Грация» прошли соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, посвященные 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо». В состязаниях приняли участие более 120 юных спортсменов из Самары, Тольятти, Сызрани, Безенчука, Красного Яра, Сергиевска, Жигулевска, а также борцы из Ульяновской и Оренбургской областей.



Исполняющая обязанности первого вице-губернатора, председателя Правительства Самарской области Наталья Катина поздравила спортсменов и тренеров со знаменательными датами – 100-летием спортивного общества «Динамо» и 85-летием со дня основания спортивной дисциплины самбо. Заслуженным тренерам России Николаю Петрову и Евгению Аминеву были вручены юбилейные медали от Всероссийской федерации самбо.



Сегодня в 63 регионе самбо занимается свыше семи тысяч человек. Из них более двух тысяч - дети, которые вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту «Zа самбо». Его главная задача - сделать занятия доступными для всех желающих. Сегодня уже в 34 школах области успешно работают секции самбо, укомплектованные необходимым инвентарем.

Фото: минспорта СО