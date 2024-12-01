В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области

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Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и было посвящено объявленному президентом Году семьи.



23 семейные команды (папа, мама и ребенок 9-10 лет) из разных городов и районов Самарской области в течение двух дней проходили культурно-развлекательную, конкурсную и спортивную программу.



Спортивный этап прошел в УСЦ "Грация". Он включал прохождение станций: полоса препятствий, футбольный дартс, баскетбольный тир, кнопочный бой, супер реакция, удержи гантелю, аэробейсбол, кольцеброс, головоломка, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон из положения стоя на гимнастической скамье.



Спортивные семьи региона поприветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Фото: Maxim Kalinkin