Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев встретился с командой и тренерским штабом БК "Самара"
Вячеслав Федорищев встретился с командой и тренерским штабом БК "Самара"
Сызранским студентам напомнили правила безопасности у воды зимой
Сызранским студентам напомнили правила безопасности у воды зимой
В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области
В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
Ветераны СВО из Самарской области стали победителями всероссийских соревнований по футболу ампутантов "Герои нашего времени"
Ветераны СВО из Самарской области стали победителями всероссийских соревнований по футболу ампутантов "Герои нашего времени"
Врио главы Самары проверил, как идет строительство нового Безымянского коллектора протяженностью 38 км.
Врио главы Самары проверил, как идет строительство нового Безымянского коллектора протяженностью 38 км
В Росавиации назвали правила перевозки животных в самолете
В Росавиации назвали правила перевозки животных в самолете
На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу
На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области

1 декабря 2024 17:45
102
В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и было посвящено объявленному президентом Году семьи.

 23 семейные команды (папа, мама и ребенок 9-10 лет) из разных городов и районов Самарской области в течение двух дней проходили культурно-развлекательную, конкурсную и спортивную программу.

 Спортивный этап прошел в УСЦ "Грация". Он включал прохождение станций: полоса препятствий, футбольный дартс, баскетбольный тир, кнопочный бой, супер реакция, удержи гантелю, аэробейсбол, кольцеброс, головоломка, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон из положения стоя на гимнастической скамье.

 Спортивные семьи региона поприветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: Maxim Kalinkin

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
1 декабря 2024  12:56
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
195
В России начали действовать новые законы с 1 декабря
1 декабря 2024  10:32
В России начали действовать новые законы с 1 декабря
229
ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей
30 ноября 2024  16:47
ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей
739
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
30 ноября 2024  12:06
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
679
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
2655
Весь список