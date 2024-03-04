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В Самаре проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Волжская волна"

4 марта 2024 18:58
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В понедельник, 4 марта, состоялась торжественная церемония открытия.

В Самаре проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Волжская волна". В них принимают участие около 220 спортсменов из 9 регионов России в двух возрастных категориях - до 13 лет и девушки 13-15, юноши 13-16 лет.

В понедельник, 4 марта, состоялась торжественная церемония открытия. Участников поприветствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова и руководитель региональной федерации синхронного плавания Наталья Корнилова.

Соревнования продлятся до 5 марта. Участники выступают в дисциплинах соло, дуэт, группы, комби. Программы составлены по новым правилам, принятых международной федерацией плавания в 2024 году.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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