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В Самаре проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Волжская волна". В них принимают участие около 220 спортсменов из 9 регионов России в двух возрастных категориях - до 13 лет и девушки 13-15, юноши 13-16 лет.



В понедельник, 4 марта, состоялась торжественная церемония открытия. Участников поприветствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова и руководитель региональной федерации синхронного плавания Наталья Корнилова.



Соревнования продлятся до 5 марта. Участники выступают в дисциплинах соло, дуэт, группы, комби. Программы составлены по новым правилам, принятых международной федерацией плавания в 2024 году.

Фото: минспорта СО