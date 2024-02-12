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В Отрадном состоялся День зимних видов спорта. Мероприятие было посвящено десятилетию проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.



С праздником горожан поздравили заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, президент областной федерации фигурного катания на коньках Вера Богуш и глава города Александр Мецкер.



В рамках праздника прошли массовая зарядка, игровая программа, лыжные соревнования, хоккейные матчи и первенство по фигурному катанию на призы главы города.



Фото: отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Отрадного