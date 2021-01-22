В Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство ПФО среди юниоров и юниорок по легкой атлетике

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В Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа среди юниоров и юниорок по легкой атлетике. Спортсмены Самарской области вошли в числе лучших.



Чемпионат ПФО

Инна Пузик - бронза в беге на 60 метров, золото в беге на 200 метров

Александр Буяновский - бронза в беге на 400 м

Анастасия Квитных - серебро в тройном прыжке, бронза в прыжке в длину

Владислав Полубояров - 2 золота, тройной прыжок и прыжок в длину



Первенство до 23 лет

Владимир Чистяков - серебро в беге 1500 м, золото в беге на 300 м

Родион Солдатов - бронза в беге с барьерами на 60 м



Первенство до 20 лет

Мария Ролич - бронза в беге на 60 м

Сергей Синелобов - бронза в бег на 60 м

Елизавета Пронина - 2 золота, тройной прыжок и прыжок в длину

Сергей Гуревич - золото в тройном прыжке, серебро в прыжке в длину



Первенство до 20 лет

Полина Данюк - бронза в беге на 1500 м, золото в беге на 3000 м

Константин Карпов - золото в прыжке в высоту

Дмитрий Мужиков - золото в толкании ядра, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО