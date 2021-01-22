В Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство ПФО среди юниоров и юниорок по легкой атлетике

В Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа среди юниоров и юниорок по легкой атлетике. Спортсмены Самарской области вошли в числе лучших.
Чемпионат ПФО
Инна Пузик - бронза в беге на 60 метров, золото в беге на 200 метров
Александр Буяновский - бронза в беге на 400 м
Анастасия Квитных - серебро в тройном прыжке, бронза в прыжке в длину
Владислав Полубояров - 2 золота, тройной прыжок и прыжок в длину
Первенство до 23 лет
Владимир Чистяков - серебро в беге 1500 м, золото в беге на 300 м
Родион Солдатов - бронза в беге с барьерами на 60 м
Первенство до 20 лет
Мария Ролич - бронза в беге на 60 м
Сергей Синелобов - бронза в бег на 60 м
Елизавета Пронина - 2 золота, тройной прыжок и прыжок в длину
Сергей Гуревич - золото в тройном прыжке, серебро в прыжке в длину
Первенство до 20 лет
Полина Данюк - бронза в беге на 1500 м, золото в беге на 3000 м
Константин Карпов - золото в прыжке в высоту
Дмитрий Мужиков - золото в толкании ядра, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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