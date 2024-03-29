174

28 и 29 марта в "МТЛ-Арене 2" проходят соревнования Самарской области по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (категории ЛИН), обучающихся в коррекционных образовательных организациях Самарской области. Турнир проходит при поддержке министерства спорта, регионального отделения ВФСЛсИН и областной федерации футбола.



Соревнования проводятся в рамках совместного проекта Российского футбольного союза и ВФСЛСИН "Футбол в коррекционных школах".



В соревнованиях принимают участие юноши двух возрастных категорий: младшая группа (2011-2014 г.р.) и старшая группа (2006-2010 г.р.) из школ-интернатов "Преодоление", №71, №117, спортивного клуба "Крылья Мечты" (Самара), школ-интернатов "Единство" и №5 (Тольятти).



На церемонии открытия участников приветствовали руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и председатель регионального отделения ВФСЛСИН в Самарской области Елена Маркелова.

Фото: Минспорта региона