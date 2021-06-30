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В Казани завершился чемпионат Европы по сумо

30 июня 2021 20:29
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В составе сборной РФ выступали самарские спортсменки.

В Казани завершился чемпионат Европы по сумо, а также первенство Европы среди юниоров и юниорок (до 22 лет и до 24 лет).

В соревнованиях приняли участие около 300 борцов из 12 стран Европы.

В составе сборной РФ выступали самарские спортсменки.

Среди юниорок до 22 лет, а также до 24 лет в весовой категории до 60 кг две серебряные медали завоевала Анастасия Казаева (тренеры - Казаева В.П., Казаев В.Ю.).

Фаина Корж (тренер - Новрузов Р. Б.) в весовой категории до 65 кг среди юниорок до 24 лет завоевала бронзу.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: самарские спортсменки сумо Чемпионат Европы

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