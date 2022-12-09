В 2023 году число спортивных организаций с налоговым вычетом вырастет почти на 15%

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Количество спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, за услуги которых возможно получить социальный налоговый вычет, выросло до 4403, что почти на 15% больше, чем в прошлом году, когда в программу вошли 3872 участника. По Самарской области также отмечается динамика на увеличение: в 2021 году в программе было 58 участников, в 2022 году уже 74.

Важной составляющей работы Минспорта России по повышению доступности спорта для населения является предоставление гражданам возможности получения социального налогового вычета за занятия физкультурой и фитнесом. Перечень организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, формирует и ведет министерство.

«Увеличение числа попавших в перечень спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей наблюдается в большинстве регионов. Наиболее высокие темпы роста по сравнению с 2022 годом продемонстрировали Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Московская область и Краснодарский край. Мы приветствуем активность регионов, ведь наша задача – сделать спорт доступным для всех жителей России. Это большой и важный труд, который даст серьезный стимул к появлению у граждан здоровых привычек», – сказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги граждане могут получать с 2022 года. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Важно, что право на вычет имеют и родители детей до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) обучаются по очной форме.

Сбор заявлений на включение в перечень ежегодно проходит до 1 октября. Документы направляются в орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта региона, на территории которого осуществляют деятельность организация или индивидуальный предприниматель.

В срок до 1 ноября каждый регион формирует и направляет в Минспорт России список организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

В свою очередь Минспорт России утверждает федеральный перечень и размещает его на своем официальном сайте в декабре.

Также на официальном сайте Минспорта размещена более подробная информация о формировании перечня. Кроме того, для получения данных о перечне организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, можно воспользоваться сайтом Федерации фитнес-аэробики России fitnessrf.ru, разработанным при поддержке министерства.