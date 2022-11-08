Три команды региона приняли участие в первом финале FONBET чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8

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В начале ноября в Сочи Российский футбольный союз впервые провел финальный этап FONBET чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8. В нем приняли участие 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов – от Дагестана до Сахалина, в том числе три команды из Самарской области. За несколько дней на трех полях с искусственным покрытием комплекса «Бархатные сезоны» было сыграно 116 матчей. Турнир стал одним из самых масштабных за всю историю любительского футбола в России.



Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые прошел в три этапа. Муниципальный этап состоялся более чем в 900 городах и районов с марта по август. На региональном этапе с августа по октябрь сыграли команды более чем из 60 регионов страны. Лучшая команда России определилась в финальном турнире, все матчи которого прошли в формате 8х8.



Победителем стал дагестанский «Наполи». В серии пенальти они обыграли ростовский МТТ. Бронзовым призером турнира стала команда «Абис» из Краснодарского края. Самарский «Локомотив» и тольяттинский «Эковоз» завершили борьбу на стадии 1/16 финала, а еще одна команда 63 региона «Мехта» не смогла выйти из своей группы.



Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и РОО «Самарская областная федерация футбола» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение соревнований различного уровня способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».



Губернатор Дмитрий Азаров отмечал значимость строительства современной спортивной инфраструктуры для массового футбола. «Очень важно, что сегодня она создается не только в крупных городах, но и по всей области. Наша задача - сделать так, чтобы как можно больше наших ребят играло в профессиональных клубах, представляющих Самарскую область, а в перспективе - и в сборных командах России. У нас есть две опорные точки подготовки спортсменов в двух крупнейших городах региона - это «Академия футбола имени Юрия Коноплева» в Тольятти и академия «Крыльев Советов» в Самаре. Уверен - развитие молодежного футбола позволит нам выстроить пирамиду подготовки профессиональных футболистов - от детских секций до профессиональных команд», - подчеркнул глава региона.



Сейчас активно ведется строительство полноразмерного футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена». Это будет первый подобный объект в Самарской области, который ждали десятки лет профессиональные спортсмены и любители спорта.

Фото: минспорта СО