Тольятти примет финал Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт

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С 29 мая по 5 июня 2021 года в г.Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища состоится финал Кубка России по парусному спорту. 180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт 49й, 49й FX, 470 – смешанный, Накра 17, Лазер, Лазер-радиал, кайтбординг - смешанная пара и парусная доска QFoil.

Соревнования пройдут при поддержке генерального спонсора Всероссийской федерации парусного спорта - Олимпийского комитета России и компании «Газпром», а также Объединенной Судостроительной Корпорации, компаний «КуйбышевАзот» и «Внештрейдсервис».

Общее руководство проведением Кубка осуществляется Всероссийской федерацией парусного спорта и Самарской областной федерацией парусного спорта.

По итогам финала Кубка состоится отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту для предстоящей Спартакиады, Первенства Мира и Европы 2021 года.

30 мая после торжественной церемонии открытия Кубка в яхт-клубе «Дружба» в полдень запланирован старт первой гонки.

Фото их архива ВФПС