Спортсмены Самарской области успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. 
Спортивный фестиваль состоится на II очереди Самарской набережной в День физкультурника
В ходе встречи обсуждались вопросы развития беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным
Проект позволяет школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать об обучении в СамГМУ, попробовать себя в разных медицинских специальностях и освоить базовые навыки.
Еще 9 школ Самарской области стали базовыми школами СамГМУ 
Отряды Самарской области «Авангард-Самара» и «Десантник ОНТ» показали достойные результаты на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
В ПФО завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
В Самаре успешно прошел IV Открытый чемпионат Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по дрон-рейсингу.
Дрон-рейсинг как старт в будущее: в ПГУТИ определили лучших пилотов цифровой эпохи
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и днем 6 августа в губернии ожидается гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре
Пилотный проект на участке огурцов подтвердил потенциал методик бережливого производства.
Самарская агрокомпания увеличила эффективность сбора огурцов на 50% благодаря федпроекту «Производительность труда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.66
EUR 92.33
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены Самарской области успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

5 августа 2025 13:52
145
Спортсмены Самарской области успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

В течение двух недель в Москве разыгрывался чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ на олимпийских и неолимпийских дистанциях, а также на многоместных лодках-«драконах».

Бронзовыми призерами чемпионата страны на олимпийских дистанциях стали Михаил Павлов в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в экипаже с Дмитрием Шаровым из Воронежской области/Приморского края, а также самарский экипаж байдарки-двойки Алена Вербина – Кристина Полежай на дистанции 500 метров.

На неолимпийских дистанциях Михаил Павлов стал чемпионом России на 500 метрах на каноэ-четверке, Кристина Полежай – серебряным призером в байдарке-двойке на 200 метрах, Елизавета Выпряжкина и Илья Штокалов – бронзовыми призерами в каноэ-двойках на 200 и 1000 метрах соответственно.

 На многоместных лодках «Дракон» спортсмены из Самарской области стали призерами в 11 дисциплинах. Среди медалистов чемпионата России: Анастасия Архипова, Алена Вербина, Елена Ерышова, Николай Золотарев, Юрий Косых, Роман Кругляков, Иван Кузнецов, Антон Лычагин, Александр Милеев, Анна Панферова, Дмитрий Петров, Кристина Полежай, Елена Сивакова, Марина Чобан, Иван Чураков, Егор Шандер, Олег Шелегов, Илья Штокалов, Елизавета Яковлева.

 После чемпионата России сборная Самарской области выступила на юниорской Спартакиаде в Барнауле. Призерами стали Елизавета Выпряжкина и Елизавета Яковлева.

Наш экипаж был третьим среди каноэ-двоек на дистанциях 200 и 500 метров.

Фото: Минспорта региона

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
198
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
505
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
689
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
338
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
589
Весь список