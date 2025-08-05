Спортсмены Самарской области успешно выступили на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

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В течение двух недель в Москве разыгрывался чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ на олимпийских и неолимпийских дистанциях, а также на многоместных лодках-«драконах».

Бронзовыми призерами чемпионата страны на олимпийских дистанциях стали Михаил Павлов в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в экипаже с Дмитрием Шаровым из Воронежской области/Приморского края, а также самарский экипаж байдарки-двойки Алена Вербина – Кристина Полежай на дистанции 500 метров.

На неолимпийских дистанциях Михаил Павлов стал чемпионом России на 500 метрах на каноэ-четверке, Кристина Полежай – серебряным призером в байдарке-двойке на 200 метрах, Елизавета Выпряжкина и Илья Штокалов – бронзовыми призерами в каноэ-двойках на 200 и 1000 метрах соответственно.

На многоместных лодках «Дракон» спортсмены из Самарской области стали призерами в 11 дисциплинах. Среди медалистов чемпионата России: Анастасия Архипова, Алена Вербина, Елена Ерышова, Николай Золотарев, Юрий Косых, Роман Кругляков, Иван Кузнецов, Антон Лычагин, Александр Милеев, Анна Панферова, Дмитрий Петров, Кристина Полежай, Елена Сивакова, Марина Чобан, Иван Чураков, Егор Шандер, Олег Шелегов, Илья Штокалов, Елизавета Яковлева.

После чемпионата России сборная Самарской области выступила на юниорской Спартакиаде в Барнауле. Призерами стали Елизавета Выпряжкина и Елизавета Яковлева.

Наш экипаж был третьим среди каноэ-двоек на дистанциях 200 и 500 метров.

Фото: Минспорта региона