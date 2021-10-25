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Спортсменки Самарской области завоевали две медали на Кубке Европы по сумо

25 октября 2021 23:17
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 В соревнованиях приняли участие свыше 150 сильнейших спортсменов из 12 стран.

В Чехове (Московская область) состоялся Кубок Европы по сумо.

В соревнованиях приняли участие свыше 150 сильнейших спортсменов из 12 стран. Представители Самарской области завоевали две медали.

Анастасия Казаева (весовая категория до 60 кг). Тренеры: Казаева В.П., Казаев В.Ю.
Фаина Корж (весовая категория до 65 кг). Тренер: Р.Б. Новрузов.

Стоит отметить, что в рамках Кубка Европы были разыграны не только медали, но и рейтинговые очки, дающие право выступить на XI Всемирных играх, которые пройдут в Бирмингеме (США) в июле 2022 года.

 

Фото:  минспорт СО

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