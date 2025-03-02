Спортсмен из Самарской области стал призером первенства страны по русским шашкам

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В Ярославской области в 26 февраля по 7 марта проходит первенство страны по русским шашкам (0+) среди старших возрастных групп. Соревнования объединили 67 спортсменов из 22 регионов.



Быстрая программа уже завершилась. В числе призеров оказался представитель Самарской области, кандидат в мастера спорта Роман Улендеев. Воспитанник заслуженного тренера РФ Гузялии Дашковой занял второе место в группе юношей до 17 лет. Он набрал одинаковое количество очков с соперником Владиславом Ивкиным из Орловской области, но уступил ему по коэффициенту. Тройку лучших замкнул Виктор Звездин из Москвы.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com