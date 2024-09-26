"Спортивная школа олимпийского резерва №1" Самарской области в этом году отметила 20-летие

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1 сентября 2004 года было основано государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва №1". В этом году школа отметила 20-летие.



В четверг, 26 сентября, состоялась церемония награждения сотрудников школы, приуроченная к 20-летию учреждения. Награды получили более 100 сотрудников школы - тренеры, методисты, инженеры, водители и многие другие.



Грамоты и благодарности вручали врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, заместитель председателя думы городского округа Самара Сергей Рязанов, президент областной Федерации фигурного катания на коньках, президент Олимпийского совета Самарской области Вера Богуш, директор СШОР №1 Максим Поваляев.



Учащиеся СШОР №1 представили показательные выступления.

Фото: минспорта СО