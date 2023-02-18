Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве ПФО

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Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве Приволжского федерального округа среди спортсменов до 23 лет.



Соревнования прошли в Ульяновске в УСК «Новое поколение».



Яковенко Полина (48 кг) - золото;

Калинин Дмитрий (66 кг);

Баширов Владимир (73 кг);

Власова Стефания (63 кг);

Иванова Мария (78+ кг);

Устимова Дарья (57 кг) - серебро;

Индейкина Виктория (52 кг);

Дашкина Альфия (78+ кг);

Устемиров Артем (90 кг) - бронза;

Александров Кирилл (100 кг);

Симаков Даниил (100+ кг);

Бакулина Татьяна (57 кг).

Фото: минспорта СО