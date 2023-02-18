Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве ПФО

Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве Приволжского федерального округа среди спортсменов до 23 лет.
Соревнования прошли в Ульяновске в УСК «Новое поколение».
Яковенко Полина (48 кг) - золото;
Калинин Дмитрий (66 кг);
Баширов Владимир (73 кг);
Власова Стефания (63 кг);
Иванова Мария (78+ кг);
Устимова Дарья (57 кг) - серебро;
Индейкина Виктория (52 кг);
Дашкина Альфия (78+ кг);
Устемиров Артем (90 кг) - бронза;
Александров Кирилл (100 кг);
Симаков Даниил (100+ кг);
Бакулина Татьяна (57 кг).
Фото: минспорта СО