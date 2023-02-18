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Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве ПФО

18 февраля 2023 18:53
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Среди спортсменов до 23 лет.

Сборная Самарской области по дзюдо завоевала 12 медалей на первенстве Приволжского федерального округа среди спортсменов до 23 лет.

Соревнования прошли в Ульяновске в УСК «Новое поколение».

Яковенко Полина (48 кг) - золото;
Калинин Дмитрий (66 кг);
Баширов Владимир (73 кг);
Власова Стефания (63 кг);
Иванова Мария (78+ кг);
Устимова Дарья (57 кг) - серебро;
Индейкина Виктория (52 кг);
Дашкина Альфия (78+ кг);
Устемиров Артем (90 кг) - бронза;
Александров Кирилл (100 кг);
Симаков Даниил (100+ кг);
Бакулина Татьяна (57 кг).

 

Фото: минспорта СО

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