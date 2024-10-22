Самарский спортсмен, пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Такого высокого государственного признания он удостоен Указом Президента РФ за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил Кирилла, завоевавшего на Паралимпиаде серебро и бронзу, с такой высокой наградой!

«Напомню, ранее ему было присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». Самарская область гордится Кириллом Пульвером и его тренерами - Вячеславом Ленским и Сергеем Ивановым!», - написал глава региона в своем телеграм-канале (https://t.me/Fedorischev63/1129)



«Обязательно будем и дальше поддерживать нашего талантливого спортсмена и его наставников. Так, будет выплачено поощрение за успешное выступление на Паралимпиаде в Париже и назначена пожизненная стипендия губернатора. На форуме «Россия - спортивная держава» встречался с Кириллом Пульвером и Вячеславом Ленским. Обсудили, какая дополнительная поддержка нужна. Все, что требуется, обязательно сделаем», - добавил губернатор.