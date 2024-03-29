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Самарские команды победили в окружном этапе футбольного турнира среди воспитанников детских домов

29 марта 2024 16:06
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Команды боролись за звание сильнейших и за путевки во всероссийский этап соревнований, который пройдет в мае в Краснодарском крае.

В Казани состоялся второй, окружной этап футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» - соревнований среди воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей.

В соревнованиях участвовали 15 команд из республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. В их числе победители регионального этапа турнира Самарской области – «Искра» из Сызрани и «Иволга» из Самары.

Команды боролись за звание сильнейших и за путевки во всероссийский этап соревнований, который пройдет в мае в Краснодарском крае.

В категории спортсменов 12-13 лет первое место заняла команда «Иволга» из Самары.

«Эмоции невероятные. В победу в турнире верилось с трудом. Играли без замен все игры, и ребята устали после первого игрового дня. К тому в одном из матчей ребята получили травмы. Теперь будем активно готовиться к поездке в Краснодарский край. Настрой побеждать и получать удовольствие», - отметил тренер «Иволги» Михаил Вольнов, педагог ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга».

В старшей возрастной группе финал между командами «Искра» из Сызрани и «Лаишево» республики завершился вничью – 1:1. Сызранские футболисты выиграли в серии пенальти и обеспечили себе первое место и участие во всероссийском турнире.

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проводятся с 2005 года при поддержке спонсоров, Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов страны.

Проведение юношеских турниров по футболу способствует вовлечению в занятия спортом детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помогает им и в социальной адаптации, и в укреплении здоровья. Привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Реализация нацпроектов в Самарской области находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   freepik.com

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