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Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

17 февраля 2022 10:45
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Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

С 3 по 5 марта в ледовом Дворце спорта пройдет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта «НОВАЯ ВЫСОТА».

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 61 региона России. Самарская область представит 6 борцов. Схватки пройдут в 10 весовых категориях, от 55 до 130 кг.

По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1,2,3 места, присваиваются спортивные звания, при условии выполнения соответствующих требований и норм.

Первенство пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. К участию допускаются спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, во время соревнований будет обеспечен масочный режим. Трансляция схваток будет вестись в соцсетях и на сайте wrestlingtv.ru. Билеты бесплатно можно приобрести на сайте «Афиша.ru (http://xn--80aax1cva.ru)».

Финальные поединки запланированы 4 и 5 марта. Церемония открытия пройдет 4 марта.

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