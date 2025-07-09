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Площадь Куйбышева в Самаре примет Чемпионат России по гонкам с препятствиями

9 июля 2025 11:54
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Площадь Куйбышева в Самаре примет Чемпионат России по гонкам с препятствиями

19 июля в Самаре, на площади Куйбышева, состоится Чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. 

 Соревнования пройдут на базе комплексной полосы препятствий, впервые установленной в этом году в рамках проекта «Самара в движении». Спортсменам предстоит на скорость преодолеть 11 элементов, в том числе наклонные платформы, заборы, различные вариации рукоходов, препятствий на баланс и забежать на высокую рампу.  

 Торжественная церемония открытия состоится в 9:50, а забеги на выбывание стартуют предварительно в 15:00. 

 Также в воскресенье, 20 июля, на этой же площадке Чемпионат по гонкам с препятствиями пройдет среди жителей Самары.  

В Чемпионате России примут участие сильнейшие спортсмены сборных регионов. Все желающие старше 18 лет смогут принять участие в открытых соревнованиях по возрастным категориям, регистрация доступна до 14 июля. 

 К участию в Чемпионате города Самара приглашаются также дети, юноши и девушки, регистрация открыта до 15 июля. Справочная информация доступна по тел. 8(927)008-66-83, 8(937)797-25-75.

Приглашаем всех жителей и гостей города поддержать спортсменов и вдохновиться атмосферой спортивного праздника!

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