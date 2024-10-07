Парашютисты из Самарской области взяли золото в Финале Кубка России в Чеченской Республике

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В Чеченской Республике завершились Международные соревнования, приуроченные к 72-летию Президента России В.В. Путина, и Финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Традиционно оба спортивных мероприятия проходили на площадке парашютного центра «Goodsky» Российского университета спецназа имени В.В. Путина и стали ярким завершением парашютного сезона 2024.

В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из Белоруссии, Казахстана, а также 18 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Республик Башкортостан и Марий Эл, Приморского края, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской и Тульской областей.

В финальный день соревнований при участии помощника Главы Чеченской Республики, руководителя Российского университета спецназа имени В.В. Путина Байбетара Вайханова состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров.

С поздравительной речью к участникам соревнований обратился руководитель парашютного центра «Goodsky» Бисани Сулиманов: «Проведение в Гудермесе ежегодных международных соревнований и финала Кубка России стало уже частью истории парашютного спорта. Традиционно центр воздушной подготовки «Goodsky» принимает на своей площадке сильнейших парашютистов. Мы видим, что год от года растет мастерство спортсменов, расширяется география участников, а вместе с тем растет и престиж соревнований. В 2021 году на нашей площадке за звание сильнейших боролись 55 парашютистов, в 2022 и 2023 годах – около 100 спортсменов, в этом году - уже 115 спортсменов. Поздравляю с завершением спортивного сезона и желаю всем новых ярких побед».

В международных соревнованиях в дисциплине «точность приземления» комплекты медалей были разыграны среди женщин и мужчин в личном и командном зачетах.

На пьедестал почета в мужском командном зачете поднялись три российские сборные. На первом месте - команда «ЦСКА Москва -1», на втором – «ЦСКА Москва -2» и на третьем «Сборная» регионов.

В женском зачете основная борьба развернулась между командами России и Белоруссии. После восьми соревновательных туров в лидеры вышли спортсмены «ВДВ» Рязанской области. На втором – команда Вооруженных сил Республики Беларусь и на третьем - «ЦСКА Москва».

В личном первенстве у женщин победительницей стала спортсменка команды ВДВ из Рязанской области Наталия Андреева. Второй результат показала представительница сборной «ЦСКА-Москва» Любовь Екшикеева и на третьем месте – Ольга Мастафанова из Кемеровской области.

У мужчин в личном первенстве не было равных спортсмену из Москвы. Дмитрий Максимов, выступающий за команду «ЦСКА – Москва 1», стал обладателем золотой медали. Серебро у Антона Филиппова из сборной Республики Башкортостан и бронза у Рамиля Сагитова, представляющего на соревнованиях Свердловскую область.

В Финале Кубка России по парашютному спорту, посвященного памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова были разыграны дисциплины купольного пилотирования: «скорость», «дальность», «точность».

Среди начинающих парашютистов, выступающих в классе INTER, названы победители в дисциплине «купольное пилотирование - дальность». Здесь лучшим оказался спортсмен из Самарской области Сергей Тимофеев. На втором месте - Сергей Савченко из Ростовской области, и на третьем – Илона Киреенок из Свердловской области.

В более опытном А – классе определена тройка сильнейших парашютистов по итогам трех упражнений. В дисциплине «многоборье» лучшим признан Станислав Алтухов (г. Москва), второй результат у Максима Водопьянова, выступающего за Тульскую область, третий результат показал спортсмен из Московской области Ян Башинский.

В классе OPEN для продвинутых парашютистов медали были разыграны в каждой дисциплине.

В дисциплине «купольное пилотирование – дальность» свое превосходство продемонстрировал Янис Хруцкий, представляющий на соревнованиях Самарскую область. Он на первой ступени пьедестала. На втором месте Сергей Романюк из команды Кемеровской области и на третьем – Владимир Заика, выступающий за Чеченскую Республику.

Самым скоростным пилотом в этом классе по итогам трех попыток оказался Янис Хруцкий (Самарская область). В этой дисциплине он завоевал золото. Серебряная награда у Дмитрия Ищенко (Самарская область), и бронза у Сергея Назарова (Самарская область).

В дисциплине «купольное пилотирование – точность» места распределились следующим образом. Первое место - Владимир Заика, выступающий за Чеченскую Республику, второе – Янис Хруцкий (Самарская область), третье – Сергей Романюк (Кемеровская область).

По результатам трех упражнений был определен абсолютный чемпион соревнований. Обладателем золотой медали в «многоборье» стал Янис Хруцкий (Самарская область), серебряная награда у Владимира Заики (Чеченская Республика), бронза у Андрея Игнатова (Кемеровская область).

В командном первенстве в дисциплине купольное пилотирование победу одержали самарские спортсмены из «SkyShopRussia», на втором месте – парашютисты, представляющие Тульскую область, и на третьем – команда «Танай» из Кемеровской области.

Победителем всех этапов Кубка в летнем спортивном сезоне стал представитель Кемеровской области Сергей Романюк.

Главный судья соревнований Вадим Ниязов поздравил спортсменов с окончанием соревнований, отметил высокий уровень организации работы аэродрома и профессионализм летных служб, а также обратил внимание на тех участников, кто показал высокий уровень подготовки.

«Приятно, что появляются молодые талантливые спортсмены, которые завоевали первые крупные медали в своей спортивной карьере. Среди них молодая спортсменка из команды ВДВ Наталия Андреева и спортсмен купольного пилотирования Янис Хруцкий.

Янис в этом сезоне не только забрал награды высшей пробы на финальных состязаниях сезона, но и установил рекорд России в дальности на этапе Чемпионата России в Кемерово, пролетев 175,1 м.

Убежден, что эти награды станут хорошим началом и вдохновят спортсменов на новые свершения», - прокомментировал главный судья соревнований Владимир Ниязов.

Победители и призеры соревнований получили денежные сертификаты от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Общий призовой фонд составил 1,45 млн рублей.

Организаторами мероприятий выступили Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Российский университет спецназа имени Владимира Путина, Федерация парашютного спорта России, Центр парашютной подготовки «Goodsky» и Правительство Чеченской Республики.