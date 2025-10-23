Открыта регистрация на фестиваль фитнеса «Накрути себя»

Я нашел ошибку
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
23 октября 2025
В четверг, 6 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоится массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя» (14+). Участниками фестиваля могут стать все желающие жители и гости Самары и области старше 14 лет, разделяющие идеи здорового образа жизни.

В течение четырех часов, с 17:00 до 21:00, в чаше стадиона будут проходить мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу, йоге от презентеров международного уровня. Спортивный праздник пройдет под зажигательную музыку, а хэдлайнером мероприятия станет популярный российский музыкальный проект.

— Мы решили сделать не просто тренировку под открытым небом, а провести все это под драйвовую музыку и диджей-сеты, чтобы участники подвигались в фитнес-ритме и классно провели время. Но это мероприятие не для тех, кто хочет просто прийти на концерт. Мы ждем тех, кто пройдет с нами весь этот путь. Запланировано участие двух ярких презентеров по зумбе – Сергея Побегалова и Кристины Халиловой, также выступят тренер по бесконтактному фитнес-кикбоксингу Алексей Кучеров и именитый презентер международного класса Сергей Олейников, – рассказал организатор фестиваля фитнеса Никита Умнов.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Чтобы стать участником, нужно забронировать бесплатный входной билет на сайте: https://smr.kassir.ru/sport/samara-arena-3/muzyikalnyiy-fitnes-festival_2025-11-06.

Все, кто придет на фестиваль, станут участниками установления рекорда России по проведению самой массовой фитнес тренировки.

— Наше название «Накрути себя» подразумевает, что мы раскрутим энергию спорта как колесо и будем двигаться вперед к рекорду России. От участников нужны только спортивная одежда и обувь по погоде и хорошее настроение. Воду, веселье и драйв мы предоставим! – заверил Никита Умнов.

Проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что является одной из основных задач комплексной госпрограммы «Спорт России».

Фитнес фестиваль входит в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самарской области по распоряжению Президента России Владимира Путина с 5 по 7 ноября. Регистрация на форум открыта на сайте forumsportrussia.ru. Организатор Форума – Министерство спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума – Группа компаний «Уралхим».

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
