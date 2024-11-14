 Ольга Артешина избрана президентом Федерации баскетбола Самарской области

199

Сегодня в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось общее собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Главным пунктом повестки дня стало избрание нового президента федерации.



Руководителем федерации стала легендарная спортсменка, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских Игр Ольга Дмитриевна Артешина.



- Задачи остаются теми же самыми: дальнейшее развитие баскетбола, его популяризация, массовость, доступность, вовлеченность большего количества жителей нашей области, - сказала Артешина, представляя свою программу.



За кандидатуру Ольги Артешиной проголосовали все собравшиеся.



Также был утвержден состав правления Федерации баскетбола Самарской области.

Фото: минспорта СО