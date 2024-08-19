Олег Дашков завоевал Кубок Ил Дархана по русским шашкам

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В Якутске завершились всероссийские соревнования "Кубок Ил Дархана" по русским шашкам. Финальный день турнира, включавший гранд-финал, собрал 32 ведущих шашистов России.

Игры проводились по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения.



В финал вышли представитель Самарской области Олег Дашков и юный уроженец Санкт-Петербурга Роман Шукин. В напряженной борьбе уверенную победу одержал более опытный Олег Дашков. Бронзовую награду завоевал прошлогодний обладатель кубка Сергей Белошеев из республики Крым.

Фото: минспорта СО