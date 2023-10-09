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На стадионе «Солидарность Самара Арена» сборная команда России по регби сыграет с «Русскими Барбарианс»

9 октября 2023 17:03
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«Русские Барбарианс» – сборная легионеров чемпионата страны по регби.

21 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» впервые состоится регбийный матч. На поле одного из самых современных спортивных объектов страны выйдут сборная России по регби и «Русские Барбарианс» – сборная легионеров чемпионата страны по регби. Товарищеская игра состоится в рамках фестиваля «Большое регби на Волге», который пройдет в столице губернии с 20 по 21 октября.

Матчи между сборной России и «Русскими Барбарианс» стали уже традиционными, замещая вынужденные паузы в календаре международных соревнований. Игры с сильнейшими представителями зарубежного регби позволяют реально оценить уровень молодых российских спортсменов. Но, прежде всего, такие встречи – отличное зрелище для болельщиков. Они всегда проходят ярко и эмоционально.

Билеты на товарищеский матч уже в свободном доступе. Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт samara.rugby.ru и оформить заявку. Также на сайте возможно приобрести билеты на места повышенной комфортности. 

«Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Президентом страны перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. В рамках решения государственных задач одно из важных направлений нашей работы - расширение интереса к здоровому образу жизни. Товарищеский матч не только привлечет внимание болельщиков, но и придаст новый импульс развитию регби в нашем регионе», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Сборная команда России по регби является трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и двукратным участником Кубка мира. Команду возглавляет самый титулованный тренер в истории российского регби Александр Первухин. Во главе красноярского «Енисея-СТМ» он многократно становился чемпионом страны и обладателем Кубка России. После отстранения национальной команды от участия в международных турнирах, Федерацией регби России был взят курс на омоложение команды. Сегодня в состав национальной сборной входят спортсмены не старше 25-ти лет и лишь несколько опытных исполнителей.

«Русские Барбарианс» - традиционное мировое название регбийной команды, состоящей из легионеров. В состав «варваров» входят игроки из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии. Главным тренером сборной назначен наставник казанской «Стрелы» ДжейПи Нил. В конце сентября текущего года южноафриканец выиграл свой первый трофей в составе татарстанского клуба, завоевав Кубок России.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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