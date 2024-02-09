Я нашел ошибку
Главные новости:
Комиссия по допуску участников работает в день проведения гонки — с 08:30 до 10:00 (на дистанции 5 км и 10 км) и с 08:30 до 12:00 (на массовый забег 2 км) по адресу: Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, главный корпус ГАУ ДО СО СШ «Чайк
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
Механизмы обеспечения жильем работников отрасли обсудили на совещании.
В губернии планируют строить жилье для работников ОПК
Многие пилоты и команды самостоятельно дорабатывают свои «болиды».
Профессиональные гонщики и любители установят рекорды скорости на фестивале «Жигулёвская миля» в Самарской области
По его словам, во всех крупах есть полезные для организма, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, вещества: минералы и микроэлементы, которые растения впитали из почвы.
Профессор рассказал о пользе каш
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.
В Самаре прошла церемония открытия Года семьи
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Произошло столкновение семи автомобилей.
20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
В минздраве СО состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия региона с Фондом «Круг добра»
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд

9 февраля 2024 23:32
231
Комиссия по допуску участников работает в день проведения гонки — с 08:30 до 10:00 (на дистанции 5 км и 10 км) и с 08:30 до 12:00 (на массовый забег 2 км) по адресу: Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, главный корпус ГАУ ДО СО СШ «Чайк

10 февраля 2024 года Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Центральный старт в нашем регионе пройдет в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка».

Комиссия по допуску участников работает ежедневно с 12:00 до 20:00, в день проведения гонки — с 08:30 до 10:00 (на дистанции 5 км и 10 км) и с 08:30 до 12:00 (на массовый забег 2 км) по адресу: Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, главный корпус ГАУ ДО СО СШ «Чайка», пресс-центр, 2-й этаж, вход со двора.

Индивидуальные участники предоставляют в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск или документ за личной подписью о персональной ответственности за свое здоровье (только для участников старше 18 лет). Групповые заявки принимаются при наличии подписи руководителя, подписи и печати врача.

Продолжается регистрация участников гонки через портал Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться, нужно набрать в поиске «Лыжня России», отметить регион: Самарская область, подтвердить свои данные и выбрать желаемую дистанцию. Зарегистрировать можно как себя, так и детей.

В поддержку года семьи, объявленного президентом России в 2024 году, на «Лыжне России» пройдет мероприятие «Спортивная семья», в рамках которого состоится розыгрыш семейных абонементов на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары. Принять участие в нем могут семьи, которые выходят на старт «Лыжни России» всей семьей (от трех человек и больше). Анкета для участия в розыгрыше выдается семейным командам в комиссии по допуску. Официальный хэштег мероприятия: #спортивнаясемья63.

Старт и финиш «Лыжни России» расположатся у главного корпуса спортивной школы «Чайка», дистанция будет проложена по туристической трассе с переходом через шоссе. В связи с этим вводится ограничение движения автомобилей в районе лыжной базы с 06:00 до 16:00 10 февраля.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
663
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
625
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
1246
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
449
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
389
Весь список